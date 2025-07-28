Palk ja uus automaks – kuidas kõik on omavahel seotud?
Eestis kehtestatud uus automaks puudutab praktiliselt kõiki autoomanikke. Kuigi maks võib esmapilgul tunduda väikese kuluna, on selle mõju igakuises eelarves olulisem, kui arvata oskame. Just seepärast tasub vaadata laiemat pilti: kuidas on seotud palk, auto, lisakulud ja laenud?
Automaks 2025 – mida see tegelikult tähendab?
Automaks koosneb Eestis kahest komponendist: registreerimismaksust ja iga-aastasest maksust. See tähendab, et lisaks kütusele, hooldusele ja kindlustusele tuleb nüüd arvestada ka maksuga, mis võib ulatuda sadadesse eurodesse aastas.
Kui sa ei ole kindel, kuidas see kõik su sissetulekuga haakub, tasub esimese sammuna kasutada palgakalkulaatorit, mis aitab hinnata tööandja kulu, netopalga suurust ning maksude osakaalu. Alles siis on võimalik teha teadlikke otsuseid, kas ja kui palju saad autole kulutada.
Kui auto muutub koormaks – kas lahendus on tarbimislaen?
Uus maks tuleb lisaks paljudele juba olemasolevatele autokuludele. Mõned inimesed kaaluvad näiteks tarbimislaenu, et katta esialgseid registreerimiskulusid või teha kiirelt vajalikke hooldustöid. See võib olla mõistlik ajutine lahendus, kuid ainult juhul, kui oled kindel oma võimes laenu tagasi maksta. Samuti pakuvad paljud pangad täna ka uue auto registreerimismaksu nö. liisingusse võtmist.
Väikelaen või mitte? Otsusta alles siis, kui tead oma võimalusi
Väikelaen on valik, kui soovitakse katta erinevaid väiksemaid kulutusi – näiteks uute rehvide, kindlustuse või lisavarustuse ostu. Samas on oluline teada, et väikelaenude tingimused võivad erineda kümnete protsentide võrra. Mistõttu ei tohiks otsust langetada kiirustades ega esimese ettejuhtuva pakkumise põhjal.
Laenuvõrdlus kui turvapadi – väldi kulukat lahendust
Tihti alahinnatakse seda, kui suur on erinevus laenupakkujate vahel. Näiteks võib 5000-eurone laen tähendada ühel juhul 5200 ja teisel 5900 euro suurust tagasimakset. Vahe on märkimisväärne. Just seetõttu tasub külastada Nordicbanks.ee laenuvõrdlust, kus saad tasuta ja kohustusteta võrrelda pakkumisi üle 13 erinevalt pakkujalt.
Milleks üldse kulutatakse? Tuled, kaitserauad, rehvid – autod ei püsi seisuseta
Reaalsus on see, et auto vajab pidevat hoolt ja tihti ka lisavarustust. Pimedal ajal või maapiirkondades liikujatele on lisatuled autole praktiline investeering – mitte ainult välimuse, vaid ka turvalisuse seisukohalt. Samuti on kasvanud huvi kaitseraudade vastu, mis kaitsevad autot linnas, metsas ja tööobjektil.
Need ei ole pelgalt esteetilised valikud – need on kulud, mis võivad koguneda korraga ja viia olukorrani, kus tekib vajadus rahastamiseks.
Otsuste kaalumine – kuidas planeerida autot ilma rahalist põhja kaotamata?
Uus automaks on vaid osa suuremast muutusest. Auto omamine ei ole enam lihtsalt liikumisvahendi küsimus – see on reaalne eelarverida, mis vajab planeerimist. Selleks tasub kasutada tööriistu nagu palgakalkulaator, võrrelda võimalikke laene ning hinnata reaalselt, kas ja millal on mõistlik investeerida autoga seotud kuludesse.
Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega Laenuandja kodulehel. Vajadusel pea nõu asjatundjaga.