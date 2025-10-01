Proovi 2026. aasta suvel midagi uut – Põhjala Pööripäev!
2025. aasta suvi on kahjuks lõppenud, kuid sügise algus tähendab pikka perioodi, mille vältel uueks suveks valmistuda! Sügisel ja talvel võtavad talispordi kõrval külma ilma tõttu võimust tubased tegevused, kuid paljud eestlased ei ole oma tubaste vaba aja sisustamise võimalustega rahul – vanad hobid muutuvad pikapeale igavateks, kuid pähe ei hüppa ühtki uut ajasisustamismõtet.
Jutukad ning uutest tutvustest huvitatud inimesed võivad kaaluda hoopis mugavustsoonist välja astumist – loe lähemalt, mis on LARP ehk rollimäng ja kuidas mängimisega pihta hakata!
Larp ehk struktureeritud rollimäng kisub mängijad igapäevarutiinist välja
Meil kõigil on igapäevaelus mitmeid rolle: lapsevanem, partner, sõber, töötaja, tarbija, kodanik… nimekiri võib veel pikalt jätkuda! Struktureeritud rollimängus osalemine lubab inimestel igapäevased rollid pausile panna ning liituda hoopis teise tegelasena hoopis teistsuguse maailmaga.
Rollimängudest rääkimisel kasutab rollimängurite kommuun sõna “larp”, mis on tuletatud ingliskeelsest väljendist Live Action Roleplaying ehk rollimäng elavas esituses. Larp-mängud võtavad aset konkreetse teemaga maailmas, mis ühendab ellujäämisoskused näitlemise, suhtlemise, käsitöö ja nutikusega. Mängumaailma loomise ja sündmuste korraldamise eest vastutavad mängujuhid, kes proovivad kõiki mängus osaleda soovijaid loogiliselt ja sujuvalt sündmustikku siduda.
Rollimängus osalemise eeldused
Larp-mängus osalemise esimeseks eelduseks on end mängu reeglite, kohtumiste toimumissageduse ning osalustasudega kurssi viimine. Täpselt samamoodi nagu teiste meelelahutusviiside korral, mõjutavad reeglid ja nendest kinnipidamine mängimise lõppkogemust – Eestis leidub mängukommuune, mis peavad aja- ja kontekstikohase kostüümi kandmise kohustusest rangelt kinni ning ka lõdvemate reeglitega kommuune, mis aktsepteerivad minimalistlikult ajakohastatud kostüüme.
Mängureeglitega tutvumisele järgneb mängutegelase loomine. Olenevalt kommuunist võivad mängija käed olla tegelase väljatöötamisel võrdlemisi seotud, kuid esimene samm on muutumatu – mänguhuviline peab valima ühe kahest poolest, kes lähevad lahingus omavahel vastamisi. Seejärel tuleb hakata karakterit kokku panema: mõelda välja taustalugu, visualiseerida kostüüm ning võimalik jumestuse ja soengu kombinatsioon. Tegelaskujule tuleb anda ka mängumaailmasse sobiv nimi, mille järgi mängijat larpimisel kutsuma hakatakse.
Väljatöötatud karakteri päriselt mänguga liitmiseks tuleb saata sind kõige enam kõnetava kommuuni mängujuhile registreerumisankeet koos enda isikuandmetega, lisaks on ankeeti vaja märkida oma karakteri valikud: kas jääda kindlaks ühele poolele või soovid osaleda vabakutselisena, kes on valmis kummagi poole võidu nimel lahinguga liituma. Kindla mängupoole esindajate seas kujunevad aastate jooksul välja sõpruskonnad, mis ei jää ainult mängusisesteks sõpruskondadeks – larp on suurepäraseks viisiks leida sarnaste huvidega uusi sõpru!
Larp annab mängijale võimaluse parandada kõikvõimalikke oskusi
Kuna rollimängude juhid eeldavad osalejatelt võimalikult keskkonnatruuks jäämist, loovad osalejad oma karakteritele mängus osalemiseks kostüüme. Kostüümi väljatöötamisel võib minna lihtsama vastupanu teed ning hankida “enam-vähem” riidekomplekt mõnest rollimängukostüüme müüvast internetipoest, kuid mängus osalemist tõsiselt võtvad mängurid kasutavad talvist tubast aega oma kostüümide isikupärastamiseks ja aksessuaaride loomiseks.
Valdav enamus Eestis korraldatavatest rollimängudest on keskendunud karakterite seiklustele ja vastastest jagusaamisele ning seetõttu peaks karakter olema varustatud ka relvaga. Reaalse mõõga või pussnoaga ei luba kohale ilmuda ükski mängupidaja – mängimisel kasutatakse relvaimitatsioone ning personaliseeritud relva loomisel/kasutamisel tuleb järgida etteantud ohutusreegleid, mis panevad paika relvade lubatud materjalid, nõuded pehmendusele ja relvade mõõtmetele. Reeglid kehtivad ka kaitsevahenditele nagu kilbid, kiivrid ja turvised.
Karakteri kostüümi timmimine on heaks viisiks proovida näputööd ja lihvida käsitööoskuseid ning tegelaskuju väljamõtlemine paneb fantaasia lendama, kuid suhtlemis- ja näitlemisoskuste harjutamiseks tuleb mängu toimumise päeval end seikluse või lahingu toimumispaika kohale vedada.
Põhjala Pööripäev on iga-aastaselt toimuv larperite suursündmus
Üks Eesti suurima mängijaskonnaga rollimänge on kindlasti Põhjala Pööripäev, mida on vaid ühe koroonapandeemiast tingitud pausiga järjepidevalt peetud alates aastast 2006. Tegemist on kord aastas korraldatava mitmepäevase seiklusmäng-kokkusaamisega, mille igapäevaolud on võrdlemisi askeetlikud: telgis magamine ja toidu lõkkel küpsetamine käib mängu juurde! Osalejatel on võimalik püsti panna ka mängijalaagrid, kuid laagri püstitamise õiguseks peab mängurite grupp olema vähemalt 30-liikmeline.
2025. aasta Põhjala Pööripäev oli korraldajate sõnul Eesti ja Baltikumi suurima osalejate arvuga live-rollimäng, kus osales 450 mängijat – ka varasem larbirekord püstitati Eestis, mänguks Jüriöö Ülestõus. Kuna osalejate arv kasvab larp-mängude populaarsuse kasvu tõttu iga-aastaselt suuremaks, võtab korraldajatiim vastu kõik abikäed ning lubab omalt poolt anda abilistele ettekujutuse sellest, milliste katsumustega tuleb massiürituse korraldamisel rinnakuti minna.
2026. aasta 6–9 augustil toimuva juubelimängu ettevalmistus on juba pihta hakanud – soovil mängus osaleda tuleb uurida mängu kodulehelt üle korralduslik pool, tutvuda mängu reeglitega ning hakata karakterit kokku panema. Mänguga on liituma oodatud nii üksikud mängurid kui grupid, kusjuures on gruppidega liituma oodatud ka rollimängude maailmas alles alustavad mänguhuvilised!