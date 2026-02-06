RAK Meister 2026 – koolisisesed kutsevõistlused pakkusid pinget ja praktilisi oskusi
19.–29. jaanuaril toimusid Rakvere Ametikoolis koolisisesed teeninduserialade kutsevõistlused, mille eesmärk oli anda õppijatele võimalus proovile panna oma erialased teadmised ja praktilised oskused reaalsele tööelule sarnanevates olukordades.
Kutsevõistlustel osalesid kooli noored kokad, pagar-kondiitrid, puhastus-, turismi- ja toitlustusteeninduse õpilased, kes pidid täitma mitmekesiseid ja praktilisi ülesandeid. Võistluste sisu keskendus igapäevastele tööprotsessidele, millega teenindusealade õpilased oma erialases töös kokku puutuvad.
Võistluse avasid puhastusteenindajad suure pühendumuse, täpsuse ja professionaalsusega. Puhastada tuli nii määrdunud vaipa kui ka laua- ja peegelpinda. Turismieriala õpilastel oli esmaseks ülesandeks kirjalik ettevalmistus ja seejärel praktiline töö vastuvõtulauas, kus kliendile tuli leida sobiv lahendus. Kokkade, pagar-kondiitri eriala õpilaste ülesannete hulka kuulusid näiteks toitude, pagari- ja kondiitritoodete valmistamine vastavalt etteantud tingimustele, töökoha korrektne ettevalmistamine ja korrashoid, ajaplaneerimine ning toiduhügieeni ja -ohutusnõuete järgimine. Toitlustusteeninduse õpilased said ennast proovile panna mitmes praktilises oskuses, millest tundus, et kõige keerulisem oli triiksärgi triikimine. Esimese päeva osavamad pääsesid teise vooru, kus hommik algas casual stiilis laua teenindusega kahele külalisele.
Olulisel kohal kõigil erialadel oli loomingulisus ning oskus töötada pingelistes olukordades. Osalejad pidid arvestama etteantud toorainega, järgima ajapiiranguid ning samal ajal tagama teenuse kvaliteedi ja korrektse esitlemise. Hindamiskomisjon pööras tähelepanu nii tehnilistele oskustele kui ka töökorraldusele, meeskonnatööle ja professionaalsele hoiakule.
Võistluste korraldajate sõnul on koolisisesed kutsevõistlused oluline osa õppetööst, kuna need aitavad õppijatel paremini mõista oma tugevusi ja arengukohti. Samuti annavad sellised ettevõtmised hea võimaluse harjutada enesedistsipliini, vastutustunnet ja tööprotsesside läbimõeldud planeerimist. Õppijatele pakub see väärtuslikku kogemust enne suuremaid piirkondlikke või riiklikke võistlusi ning tulevast tööellu sisenemist. Märkimisväärne on õpilasele enda tundma õppimine pingelises olukorras enne kutseeksamit.
Osalejad tõid esile, et võistlused olid küll pingelised, kuid samas motiveerivad ja õpetlikud. Paljude jaoks oli see võimalus end proovile panna tavapärasest erinevas olukorras ning saada vahetut tagasisidet oma oskuste kohta. Juhendajate toetus ja hindajate konstruktiivne tagasiside aitasid õppijatel oma sooritust analüüsida ning edaspidiseks arenguks sihte seada.
Kokkuvõttes võib öelda, et koolisisesed toitlustusvaldkonna kutsevõistlused olid edukad ja sisukad. Need kinnitasid, et praktiline õpe ning võistluslik element toetavad õppijate erialast arengut ja suurendavad motivatsiooni. Sellised ettevõtmised aitavad kujundada teadlikke ja enesekindlaid tulevasi spetsialiste, kes on valmis astuma samme tööturule. Edukalt kulgenud võistlus kinnitas, et seda traditsiooni tasub jätkata ka järgmisel aastal.
Siiras tänu kohtunikele professionaalse ja pühendunud töö eest, mis aitas välja selgitada võistluse võitjad. Samuti oleme väga tänulikud kõigile toetajatele, kelle panus aitas kaasa RAK Meister 2026 koolisisese võistluse õnnestumisele. Üheks toetajaks võistlustel oli Grossi Toidukaubad.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Eda Vallimäe,
Rakvere Ametikooli teenindusvaldkonna juht