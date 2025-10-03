Riiklik karuputke tõrje jätkub täies mahus
2026. aasta karuputke tõrjeks on riiklik rahastus täies mahus tagatud. Kõik tõrjet vajavad karuputke kolooniad nii riigi- era- kui munitsipaalmaadel on võimalik 2026. aastal tõrjuda riikliku tellimusena. Omavalitsused ja eraomanikud on teretulnud panustama võõrliikide tõrjesse vabatahtlikult.
„Karuputk on ohtlik nii inimesele kui loodusele ja tema leviku tõkestamiseks on järjepidev tõrje eriti oluline. Kui kärpeülesannete tõttu sattus kahtluse alla keskkonnaameti võimalus karuputke võõrliikide tõrjega senises mahus jätkata, valmistasime ette tõrje järk-järgulise maaomanikele üle andmise plaani,“ selgitas keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. „Tänaseks on riik vajalikud lisavahendid järgmiseks aastaks leidnud, tõrje saab täies mahus jätkuda senisel moel.“
Käesoleval aastal on keskkonnaamet tellinud karuputke võõrliikide tõrjetöid nii riigi- kui eramaal kokku enam kui 2400 hektaril, tööd läksid maksma ligikaudu 360 tuhat eurot. Karuputke tõrjet on tehtud alates 2006. aastast ning järjepideva tööga on kolooniad õnnestunud hävitada enam kui 800 hektaril. Paraku on samal ajal leitud ka uusi kasvukohti, näiteks on 2025. aasta välitööde käigus lisatud jooksvalt tõrjesse 152 uut karuputke võõrliikide kolooniat, kokku 41 hektaril.
