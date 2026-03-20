PÃµllumeeste aktsioon tÃµi Ã¼le Eesti kokku 690 masinat â€“ oodatust pea poole rohkem
Eile toimunud Ã¼le-eestiline pÃµllumeeste aktsioon #pÃµllumajandusristteelnÃ¤itas sektori tugevat Ã¼htsust ja selget sÃµnumit Ã¼hiskonnale. Esialgse prognoosi kohaselt oodati osalema ligikaudu 400 pÃµllumajandusmasinat, kuid pÃ¤eva lÃµpuks kujunes osalejate arvuks 690.
Aktsioon toimus rahumeelselt Ã¼le kogu Eesti ning eesmÃ¤rk ei olnud vastandumine, vaid tÃ¤helepanu juhtimine pÃµllumajanduse ja toidutootmise tulevikule.
Aktsiooni eestvedajateks olid Eesti pÃµllumajandus-kaubanduskoda ja pÃµllumeeste Ã¼histu Kevili koostÃ¶Ã¶s Eestimaa talupidajate keskliidu ja Eesti noortalunike MTÃœ-ga.
PÃµllumeeste peamine sÃµnum on jÃ¤tkuvalt selge: Eesti pÃµllumajanduse konkurentsivÃµime on nÃµrgenenud ebavÃµrdsete toetustingimuste, kasvavate sisendkulude ja pikaajalise sissetulekulÃµhe tÃµttu. Euroopa Komisjoni poolt Eestile eraldatud 546 miljonit eurot peab jÃµudma tÃ¤ies mahus pÃµllumajandus- ja toidusektorisse, et tagada kodumaise toidutootmise jÃ¤tkusuutlikkus.
Lisaks tugevale osalusele iseloomustas aktsiooni erakordselt positiivne ja Ã¼htehoidev Ãµhkkond ning selge avalikkuse toetus. Tee Ã¤Ã¤res elati kaasa, lehvitati ja avaldati tunnustust. See andis osalejatele kinnituse, et nende sÃµnum lÃ¤heb inimestele korda.
Ãœle Eesti kÃ¼lastasid pÃµllumehed ka koole ja lasteaedu, kus lapsed ja kogukonnad said pÃµllumajandusmasinatega lÃ¤hemalt tutvuda. Huvi oli suur â€“ sai kÃ¼sida, uurida ning isegi traktori peale ronida.
â€žSellist Ã¼htsust ja kokkuhoidmist oli liigutav nÃ¤ha. PÃµllumehed ei tulnud vastanduma, vaid selleks, et olla nÃ¤htavad ja rÃ¤Ã¤kida ausalt sektori tegelikust seisust,â€œ sÃµnasid korraldajad.
PÃµllumajandustootjad rÃµhutavad, et toidujulgeolek ei ole iseenesestmÃµistetav â€“ seekordne osalus nÃ¤itab, et sektor on jÃµudnud punkti, kus on vaja selgeid otsuseid ning ootab otsustajatelt sisulisi ja kiireid lahendusi.
Eestvedajate hinnangul andis eilne aktsioon kinnitust, et tegemist ei ole kitsalt pÃµllumajandussektori murega, vaid teemaga, mis puudutab laiemalt kogu Ã¼hiskonda.
Osalus piirkonniti
- Ahja â€“ 23
- Haapsalu â€“ 27
- Hiiumaa â€“ 8
- JÃµgeva â€“ 48
- JÃµhvi â€“ 16
- JÃ¼ri ring â€“ 63
- Kuressaare â€“ 49
- PÃ¤rnu â€“ 51
- Rakvere â€“ 75
- Rapla â€“ 10
- RÃ¤pina â€“ 30
- Tartu â€“ 80
- TÃ¼ri â€“ 19
- Valga â€“ 31
- Viljandi â€“ 96
- VÃµru â€“ 64
