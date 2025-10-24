Sirgala õppeväljakul toimus miinipildurite ja raskekuulipildurite ühine laskeharjutus
Sirgala harjutusväljakul toimus kahepäevane planeeritud miinipildurite ja raskekuulipildurite laskeharjutus, millest võtsid osa Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malevate kaitseliitlased.
„Miinipildurid ja raskekuulipildurid on peale suvist puhkuseperioodi korralikult harjutanud ja sügisene ühine laskeharjutus näitas, et varemõpitu on hästi meeles,“ ütles laskeharjutuse korraldaja, Viru maleva instruktor, nooremleitnant Villu Jõemets.
Sirgalas õppeväljakul toimunud miinipildurite ja raskekuulipildurite laskeharjutus oli tänavu juba mitmes, kevadine ühisharjutus toimus aprillis. Lisaks osaleti kevadel õppusel Siil ja eelmisel sügisel ringkonna lahinglaskmistel õppusel Põhjakonn 2024-2.
Kogu tegevust Sirgala õppeväljakul sügisesel lahinglaskmisel korraldasid ja kohapeal koordineerisid Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna Viru maleva instruktorid nooremleitnant Villu Jõemets ja vanemveebel Alger Nurk.
„Kogenud kaitseliitlased said oma ülesannetega hästi hakkama nii päevasel kui pimedal ajal. Samuti omandasid väärt kogemuse ka meie ringkonna mitmed uued miinipildurid ja raskekuulipildurid,“ ütles nooremleitnant Jõemets.
Miinipilduja M252 on kaudtulerelv (81 mm), mis on tõhus toetusrelv jalaväelastele. Seda saab kasutada mitmeotstarbeliselt, erinevate lahingtegevuste taktikaliste ülesannete läbiviimiseks maastikul paiknevate omade jalaväeüksuste toetamiseks. Samuti on see väga sobiv relv vastase heidutamiseks, suunates kild-, valgus- ja suitsumiine, mis liiguvad mööda ballistilist trajektoori tulejuhtide poolt määratud mõjutusalale. Taktikaliselt saab seda kasutada erinevates lahinguliikides, nagu kaitse, rünnak, varitsus ja hajutatud lahingutegevus. See on ka piisavalt kerge, et viia vajadusel kiirelt teisele laskepositsioonile.
Raskekuulipildujat (RKP) Browning M2 kasutavad paljude riikide relvajõud, sealhulgas Eesti kaitsevägi ja Kaitseliit. RKP-d kasutatakse kergelt soomustatud sihtmärkide vastu, nagu näiteks soomukid, aga ka helikopterid, lennukid, droonid ja laevad. 12,7 mm Browning on meeskonnarelv, samas kui meeskond koosneb kahest võitlejast, kuulipildurist ja kuulipilduri abist, siis vajadusel saab selle relva laadimise ja laskmisega hakkama ka üks võitleja. Browning M2-le on saadaval palju erinevaid modifikatsioone, mistõttu leiab see väga laialdast kasutust, olles peaaegu kõigis NATO liikmesriikides siiani olulisel kohal.
