Tallinna Tehnikakõrgkool avab Mõdrikul uue äriarenduse ja -juhtimise õppekava
Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudis lisandub 2026/2027. õppeaastal uus kolmeaastane äriarenduse ja -juhtimise õppekava, mis vahetab välja senise ärijuhtimise eriala. Uuendus ei piirdu vaid nimemuutusega – uuel õppekaval on uus sisu, ülesehitus ja ka õppimisvõimalused. Suure muudatusena saab uuest õppeaastast äriarendust ja -juhtimist õppida ka päevaõppes.
Kristina Siigur
Äriarenduse ja -juhtimise õppekava juhi, Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi lektori Sigrid Ruuli sõnul on uuenduste taga mitu põhjust. „Üks eesmärk oli viia õppekava varasema kolme ja poole aasta pealt kolme aasta peale, et ühtlustada see teiste õppekavadega,“ rääkis Ruul. „Kuna paljud tudengid plaanivad pärast kõrgkooli lõpetamist edasi õppida, muudab uus kolmeaastane õpe magistriõppesse liikumise ajaliselt sujuvamaks ja mugavamaks,“ lisas ta.
Suure tõuke fookuse laienemisele juhtimiselt äriarendusele andsid muutused majanduses ja tööturul. „Äriarendus ja ärijuhtimine on omavahel väga läbipõimunud,“ sõnas pikaajalise ettevõtluskogemusega Ruul.
„Juhtiv positsioon eeldab oskust näha tervikpilti, protsesse juhtida ja arendada organisatsiooni strateegiliselt. Seetõttu peab juhil olema laiem arusaam äriprotsessidest ja kindlasti ka meeskonnatööst. Uue õppekava eesmärk on koolitada spetsialiste, kes suudavad samaaegselt nii juhtida kui arendada organisatsiooni ning näha selle kasvuvõimalusi ka rahvusvahelises kontekstis.“
Suurem paindlikkus ja selgem struktuur
Võrreldes varasema õppekavaga on tehtud mitmeid struktuurseid muudatusi. Näiteks ei ole enam võimalust valida õppekava suunda. See tagab laiema vaate äriarenduse valdkonnale ning annab ka rohkem võimalusi magistriõppesse suundumisel Eestis ja välismaal. Lisandunud on uusi äriarendusega seotud õppeaineid. Üheks selliseks on näiteks teenusedisain, mis keskendub sellele, kuidas ettevõte kliendile välja paistab.
Oluliselt on muutunud ka praktikakorraldus. Kui eelmisel õppekaval tuli läbida viis kuni kuus praktikat, siis nüüd on tudengitel kavas kolm praktikat, mis leiavad aset õppeaasta lõpus kevadeti ja võtavad kokku aasta jooksul õpitu. „Kõik praktikad on üles ehitatud selliselt, et tudengid õpivad siduma teooriat ja päris tööolukordi järk-järgult ning süsteemselt. Viimase õppeaasta praktika hõlmab juba kogu õppekava ja annab tervikliku vaate,“ rääkis Ruul.
Esmakordselt ka päevaõpe
Üheks suuremaks uuenduseks on sessioon- ehk kaugõppe kõrval päevaõppe avamine. Päevaõpe sobib väga hästi neile, kes soovivad rohkem juhendatud õpet. Päevaõppes on õppejõududega suhtlust ja kontakti kindlasti rohkem – see aitab õppimisega seotud ebakindlust vähendada. Päevaõppes toimub kombineeritud õpe ehk esimene aasta on klassikaline päevaõpe, teisel ja kolmandal aastal liiguvad ka päevaõppes olevad tudengid sessioonõppele.
Fookuses praktilised ja digitaalsed oskused
Uus õppekava on tugevalt seotud tööturu vajadustega. „Õppekava lõpetajatel on praktilised oskused, mida tööturg enim vajab,“ rõhutas Ruul. „Lisaks erialastele teadmistele on olulised ka üldpädevused, mis võimaldavad hakkama saada erinevate protsessidega – näiteks meeskonnatöö ja selle juhtimisega.“
Tema sõnul on oluline roll ka tehnoloogial. „Õppekavas on digitaalne pool väga tugevalt esindatud. Kuna töö ei ole enam asukohapõhine, käsitleme meeskonnatöö juhtimisega seotud ainetes ka erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, mis tiimitööd toetavad. Samuti kasutame õppetöös teenusmajanduse instituudi ärilaborit, kus saab erinevaid oskuseid katsetada ja protsesse läbi mängida,“ rääkis Ruul.
Kellele õppekava sobib?
Õppekava sihtrühm on lai. See sobib nii värsketele koolilõpetajatele kui ka juba töökogemusega inimestele, kes soovivad end täiendada või teha karjäärimuutust. Kõige olulisem on valmisolek panustada. „Tudengil peab olema huvi ja aega endasse investeerida – seda tasub juba enne õpinguid läbi mõelda,“ lisas ta.
Pilk tulevikku
Äriarenduse ja -juhtimise õppekava rakendub 2026/2027. õppeaastal ja puudutab eelkõige uusi sisseastujaid. Samas saavad ka praegused tudengid valikainetena valida uue õppekava loenguid, näiteks ärisimulatsiooni praktikumi ja rahapesu käsitlevat kursust.
Uus õppekava annab lõpetajatele mitmekülgse ettevalmistuse. Läbitud kursused arendavad tudengitel nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi, mis on vajalikud edukaks karjääriks. Õppekava läbinud võivad töötada nii era- kui ka avalikus sektoris erinevatel juhtivatel ametikohtadel – alates tiimijuhist kuni organisatsiooni tippjuhini. Samuti on nad valmis ise ettevõtet arendama ja juhtima ning nägema selle arenguvõimalusi.
Äriarenduse ja -juhtimise õppekava saab õppida Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudis Mõdrikul, Lääne-Virumaal.