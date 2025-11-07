Tapal avati Grossi Toidukaupade täissortimendiga kauplus
Tapa sõjaväelinnaku lähistel asuva uue kaupluse avapäev oli tulvil inimlikust soojusest ja positiivsusest. Ettevõtte omanik Oleg Gross jagas vahetuid emotsioone ning rääkis veidi ka jaeketi tegemistest laiemalt.
Silja Part, Liisi Kanna
AS OG Elektra omanik Oleg Gross oli kaupluse avapäeva õhtul rõõmsate emotsioonidega laetud. „Selline soe vastuvõtt! Paljusid sealseid inimesi ma muidugi tunnen omast ajast, aga palju oli ka võõraid, kes tulid väga soojalt ja sõbralikult lihtsalt juurde juttu rääkima. See tekitas hingesoojust. Mulle nii meeldib, kui ma tunnen, et olen inimestega ühel lainel. Näeme, et paljud poliitikud näiteks võõranduvad inimestest, muutuvad nagu kaugeks. Aga mina täna tundsin kohe erilist soojust,“ avaldas ettevõtja suurt heameelt vägagi sõbraliku õhkkonna üle.
Gross rääkis, et rahvamass oli küll avapäevale omaselt suur, aga keegi ei trüginud, ei kauplusse sisenedes ega järjekorras seistes – kuigi saba oli tõepoolest pikk! „Kõik oli intelligentne ja viisakas,“ tunnustas ettevõtja. „Meile tundub, et kassasid on tegelikult vähe, kaks tava- ja kaks nutikassat. Aga seda peab elu näitama. Esimene päev on vara seda otsustada.“
Kuidas uus kauplus tööle hakkab, selgub muidugi samuti ajaga, kuid kogenud ärimehe aimdus on hea. „Eks aeg näitab, kuidas lõpuks vastu võetakse, aga mul sisetunne ja kogemus ütleb – me oleme ikka üle 30 aasta poode pidanud –, et see kauplus läheb hästi käima,“ lausus Oleg Gross.
Kaupluse suurepärane asukoht
Olulist rolli mängib alati asukoht. Tapa uus kauplus asub aadressil Loode 8, Paide maantee ääres, sõjaväelinnakusse sissepöörde nurgal. „See on väga suurepärane koht – meie Tapa südames asuva kaupluse järel paremuselt kohe teine asupaik. Kaitsejõududes paistab ostujõudu olevat, näha on, et parklad on seal meeletult autosid täis. Ka trassi suhtes on see asukoht väga hea,“ rääkis Gross.
„Muidugi me tegime kindlasti ka väga hea kaupluse – oma täissortimendiga,“ märkis ettevõtja, et natukene võib ju ennast ikka kiita ka. Kuid jätkas siis kohe sellega, mis nii hästi pole. „Meil Rakveres täna kahjuks ei ole kõige paremad poed. Peame tänama Rakvere inimesi, sest meie kett on ju siit alguse saanud, aga esimesed poed olid väga õnnetukesed ja on Rakveres tänaseni,“ tõdes Gross ning tõi esile Rakvere kesklinnas asuva ning praegu veel tegutseva väikese Ly poe.
„See on täitsa jäänuk minevikust. Nihuke pood jätab meist kasina mulje. Seal lihtsalt pind ei võimalda, aga tegelikult oleme täna võimelised tänu uuele kesklaole rajama laia sortimendiga kaupluseid,“ sedastas jaeketi omanik.
Ta nentis, et Rakvere inimeste jaoks oli võibolla Sõmeru kauplus esimene, mis andis ettekujutuse, millised uued Grossi Toidukaupade kauplused välja näevad. Tapa kauplus on Sõmeru omaga sama suur – 1600 ruutmeetrit. Sõmeru kaupluses on näha keskmisest suuremat ostukorvi, mida on oodata ka Tapa puhul – kui sortiment on laiem, siis on ostukorv suurem.
Oodatakse odavamat ostukorvi
Eristutakse kaubavalikus ikka just omatoodanguga. Lisaks tõstis aga Oleg Gross esile eestimaiseid tooteid. „Eestlane eelistab eestimaist, kuid ta ei taha eestimaise eest rohkem maksta. Sellepärast näeme, et eestimaine toodang kahaneb poodides, aga meie ketis see ei kahane, sest oleme üritanud eestimaistel toodetel hoida hindasid võimalikult paigal, mitte neid kergitada,“ märkis ta.
„Nii nagu me käibemaksuga ei läinud hindade tõstmise peale. Käibemaksu tõusu jätsime oma ettevõtte kanda, me ei tõstnud seda automaatselt nagu paljud teised ketid tegid. Meie mitte ühte hinda 1. juulist ei tõstnud. Inimesed ootavad odavamat ostukorvi, sest nende võimalused on täna väiksemad. Ja inimene väga valib – keskmine tarbija on mõistnud, et meil on odavam. Seda on kuulda juba inimeste vestlustest, aga ka Postimehe vaatluses oleme me täna odavaim kett. Ning me rõhume jätkuvalt sellele, et hind oleks ostjale nii mõistlik, kui meil kannatab teha,“ selgitas Oleg Gross oma ettevõtte lähenemist.
„Aga me ei saa lõputult pükse rebadele lasta, peame tasakaalupunkti leidma ja kuskil maal arenema, aga mitte ratsa rikkaks saama, sihukest taktikat meil ei ole. Hoiame hindasid nii all, kui suudame,“ lisas ettevõtja.
Millised laienemisplaanid aga praegu ees ootavad? Lähemat tulevikku vaadates rääkis Gross, et Karksi-Nuia kauplus peaks detsembris avanema, ehitustööd käivad Paikusel, kohe algab ehitus Aespas ning Pärnus ollakse kaupluse kavandamisega detailplaneeringu faasis.
Lindilõikamise tseremoonial Oleg Grossi tänanud Tapa vallavanem Riho Tell märkis, et Tapa linna jaoks on see hoone palju enamat kui lihtsalt kauplus: „See tähendab töökohti! Ja kannab üht väga olulist sõnumit – Tapa linna tasub investeerida. See on sõnum teistele ettevõtjatele ja eriti tugevaks teeb selle sõnumi, et investor on Oleg Gross. Kui juba tema investeeringu teeb, siis võib uskuda, et asi on õigesse kohta tehtud.“
Siinjuures tasub märkida, et Tapa kaupluses sai tööd 25 inimest. Oleg Gross nentis, et sinna oli suhteliselt kerge töölisi leida. „Tapa on üks piirkond, kus saime hästi meeskonna komplekteeritud. Eri piirkondades on palkamine erineva raskusastmega,“ tõdes ettevõtja.