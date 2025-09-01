Tutvustus: 2024. aasta parimaks valitud Eesti mäng
Mänguarendajaid on Eestis jalaga segada, kuid mängud ja nende loojad ei leia kohalikus ega välismaa meedias vähese tuntuse tõttu palju kõnepinda. Eesti päritolu mänguloojatele mõeldes tuleb inimestele ehk esimesena meelde ülemaailmse haardega hasartmängugigant Playtech, mis on kasvanud väikesest Tartu ettevõttest megatootjaks, mille aktsiatega kaubeldakse Londoni börsil. Playtechi põhiliseks tõmbenumbriks on slotimängud – automaadipõhiste õnnemängude olemuse kohta võib täpsemalt lugeda lehelt playin.ee/slotid/.
Kes veel? Siinkohal tuleb juba kõvasti ajusid ragistada ning rohkem kui üht-paari nime suudavad välja tuua ainult inimesed, kes hoiavad end Eestis toimuvate videomängu-uudiste ja -arengutega kirglikult kursis.
Mänguarendajatele tulevad toodangu promomisel appi mängukultuuri edendajad ja virtuaalmängude tutvustamisele keskendunud portaalid. Tänavu 27. korda (!) toimuv videomängudele ja virtuaalkultuurile keskenduval üritusel MängudeÖÖ jagati eelmisel toimumiskorral esmakordselt välja tiitel Eesti Mäng ning ürituse korraldajad lubavad tiitli ka käesoleval aastal välja jagada. Eelmisel aastal kandideeris tiitlile 9 mängu – räägime, mis oli ekspertpaneeli arvates 2024. aasta parim kodumaine videomäng ja vaatame, kas ja kuidas on mäng pooleteise aasta jooksul arenenud.
Kuldmedal rinnas: Maru VR “Bootstrap Island”
Tiitlivõitjaks osutus “Bootstrap Island” – tegemist on VR-mänguga, mille proovimiseks-mängimiseks on vaja kasutada virtuaalreaalsusprille. Mängu loojaks on eestimaine mängustuudio Maru VR, kelle sulest on muuhulgas ilmunud ka rahvuseepose baasil valminud eksklusiivne VR-elamus, mille proovimiseks on ainuke viis minna kohale Jõgevamaal asuvasse muuseumisse Kalevipoja Koda.
Tootja kirjeldab mängu “Robinson Crusoe” kaasaegse, realistliku ja mänguri jaoks tänu virtuaalreaalsusele eriti intensiivse versioonina. Ellujäämismängu alguses ärkab mängur 21. sajandi asemel 17. sajandis – laevavraki ainsa ellujäänuna! Mängija tööks on end salapärasel saarel ära elatada, õppides selleks ellujäämisoskuseid, korilust ja kakluskunsti. Troopiline džungel peidab endas saladusi – meeskond jääb mängu süžee kirjeldamisel napisõnaliseks ning mängu lõppvaatuse sisu selgub alles siis kui mäng on täielikult valmis.
“Bootstrap Islandi” mängimiseks on vaja kontot mänguplatvormil Steam ning VR-komplekti SteamVR või Oculus PC. Aasta parima tiitliga tunnustatud mängu piiratud funktsionaalsusega demoversiooni saab proovida täiesti tasuta ning huvi korral tuleb VR-mängu eest välja käia 24,50 eurot. Kannatlikud VR-mängijad võivad shoppamisega oodata kuni järgmise allahindluseni – aeg-ajalt on mäng täishinna asemel saadaval 20–30% madalama soodushinnaga!
Arendustöö pole seisma jäänud
“Bootstrap Island” avaldati esmakordselt mänguplatvormil Steam veebruaris 2024 ja seda Early Access ehk varase ligipääsu versioonis. Poolteist aastat hiljem pole mäng küll “täisvalmis” versioonina mänguturule jõudnud, kuid meeskond on juba avaldanud eeldusliku valmimisaja: 2026. aasta esimene kvartal ehk kaks aastat peale mängu esmaesitlemist.
Seni on mäng läbinud neli suuremat uuenduskuuri ning meeskond plaanib enne lõppversiooni avaldamist lisada mängu veel mõned praeguseni puuduvad funktsioonid. Iga sisu-uuendus lisas mängu olulisi detaile ja süsteeme, näiteks lisas meeskond esimese kahe uuendusega mängu kalastamise, rohkelt erinevaid materjale ja graafilisi täiendusi.
2025. aasta kevadel tuuniti mängu muutuvate ilmaoludega, suvine neljas sisu-uuendus lisas mängu uhiuue hiiglasliku avastamist vajava piirkonna ning rohkelt mänguri elu kas mugavamaks või ebameeldivamaks tegevaid faktoreid. Eesootav viies patch teeb saarel ellujäämise mängija jaoks veelgi raskemaks, kuna kõigele muule lisaks hakkavad mängurit kimbutama hallutsinatsioonid ja meenutused saare-eelsest elust. Viimane suurem uuendus lisab mängu ka tutorial-funktsiooni ehk mänguõpetuse – seni tuli mängus iseseisvalt või kaasmängijate Discord-kogukonna abil hakkama saada.
Maru VR plaanib enne mängu “valminuks” kuulutamist lisada mängu ka saare põliselanikke, kellega suhtlemiseks tuleb kasutada kehakeelt – koht, kus VR-mäng lööb tõeliselt särama!
Kas “Bootstrap Island” võib astuda senise Eesti superstaar-mängu kandadele?
Eesti videomängukultuur lokkab ja on paremas seisus kui kunagi varem: professionaalsed e-sportlased on Eesti ammu maailmakaardile toonud, nüüd on aeg mänguarendajate käes! Tänu viimasel aastakümnel hoo sisse saanud mänguarendusele on Eestis loodud videomängud leinud fänne ka välismaal ning kõige kuulsamat Eesti taustaga mängu “Disco Elysium” peetakse videomänguekspertide poolt üheks parimaks videomänguks, mis on kunagi loodud.
Arvustuste Piibliks peetava veebilehe MetaCritic PC-videomängude kategooria esikoht on tänaseni oma 97-punktise ehk pea perfektse skooriga “Disco Elysiumi” käes! Loodame, et kunagi suudab mõni teinegi Eestis loodud mäng, ehk isegi “Bootstrap Island”, end parimate mängude pingeritta istutada. Vaadates senist tagasisidet on mängurid “Bootstrap Islandi” senistest versioonidest elevil, kuid professionaalsete arvustajate tagasisidet tuleb oodata mängu täisversiooni Steami jõudmiseni.