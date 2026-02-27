TV3 tutvustas juubeliaasta kevadprogrammi
Eelmisel nädalal tähistas TV3 oma juubeliaasta algust ning ühtlasi tutvustas lähemalt selle kevadhooaja üllatusterohket programmi.
Ülo Külm
30 kevadet koos Kolmega! Polegi pelgalt kõlav lööklause, vaid tõepoolest saab väga soositud telekanal TV3 6. märtsil kolmekümneaastaseks. Kui “lehte” see TV3 kevadel ikka läheb? Fakt igatahes on, et tavalisest veelgi huvitavam kevadhooaeg on tulemas.
TV3 Grupp Eesti üllatusi täis kevadhooaja tutvustamisele KOOS gallery´s kogunes arvukalt tele- ja meediarahvast, lisaks TV3 koostööpartnereid ja sõpru. Publiku ees kommenteerisid lähemalt omi saateid-sarju näiteks Kristjan Jõekalda, Roald Johannson, Alari Kivisaar, Säm jt.
TV3 kevadhooaja programmi vaadates selgub, et ülisuur koormus on kanda armastatud meelelahutajal Kristjan Jõekalda. Kõigepealt muidugi eriti oodatud uus lõbus-hariv reisiseiklus, koos Teet Margnaga „Kaks kanget Argentiinas“. Stardib juba 5.märtsil.
Siis muidugi uues kuues „Rooside sõda“, argiõhtuti, alates 2.märtsist. Parim meelelahutus kogu perele, ikka Kristjan Jõekalda dikteerimisel.
Ning lõpuks uus tõeline maiuspala, saatehitt „Taskmaster – kuninga käsul“. See suursaade, humoorikas mõõduvõtt, põhineb rahvusvahelisel formaadil. Saatejuhi Kristjan Jõekalda „käsul“ peavad osalejad siin lahendama väga erinevaid lahedaid ülesandeid. Ennast panevad proovile Tõnis Niinemets, Helena Lotman, Sepo Seeman, Priit Võigemast ja Piret Krumm. Tulemuste hindamisel on „kuningas“ Jõekaldale ustavaks abiliseks näitleja Marta Laan. Enam kui kolmeteistkümnes riigis üle maailma ekraanidele jõudnud formaat alustab TV3-s 8. märtsil, rahvusvahelisel naistepäeval.
Teine samuti väga populaarne ja parajalt lustakas võistlusmäng tuleb ka. Selleks on „Parem kui 99“, kus saatejuhtideks professionaalne teletäht Grete Kuld ja noorema generatsiooni üks lemmikumatest räpparitest/hiphopparitest Säm. Telesaatejuhina debüteeriv Säm väitis igatahes TV3 kevadhooaja esitlusel, et loodab kenasti hakkama saada ja „mulle ilgelt meeldib tähelepanu!“. Selles sarjas võib sisulislt võita igaüks, Peaauhinnaks on aga ülikallis Honda HR-V täishübriid-linnamaastur. Parem kui 99 alustab 1. märtsil.
Kui alles hiljuti oli TV3-s sari „Roaldiga trellide taga“, siis nüüd tuleb hoopis „Roaldiga haiglas“. Uues dokumentaalsarjas viib Roald Johannson vaataja Põhja-Eesti Regionaalhaigla igapäevaelu keskele. Kohta, kuhu tavaliselt pääsevad vaid arstid ja patsiendid. Avaosa on 9. märtsil.
Tagasi on ka Mallukas. Eesti edukaima suunamudija pööraseid tegemisi saab vaadata telesarjas „Mida Mallukat!“ alates 4. märtsist.
TV3 värvikas ehitusalane sari „Naabrist parem“ tuleb samuti uue hooajaga. Selle osalejapaarid hakkavad unistuste kodu looma Hausersi uusarenduses Lool. Vägesid juhatab, nagu ikka, Alari Kivisaar. Start antakse 25. märtsil.
Kindlasti peaks ära märkima, et uue hooajaga tuleb ka „Alo“. Alo puhul pidi aga see hooaeg ühtlasi viimaseks jääma.. Humoorika kodumaise teleloo viimne hooaeg alustab 5.märtsil..
Loomulikult näeb kevadel TV3-s paraja portsu välismaiseid ja kodumaiseid filme. Siinkohal mainiks ära just hulgaliselt kiidusõnu saanud Eesti (noorte)filmi „Fränk“, mida telekanalis TV3 näidatakse juba 1. märtsil.