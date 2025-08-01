Ülev ja ühendav – laulu-ja tantsupidu tõi taas massid kokku

1. august 2025
Võimsad hetked lauluväljakul. Fotod: Ülo Külm

Milline elamus, milline suurejooneline teostus – laulu-ja tantsupidu „Iseoma“ kiidetakse vaid ülivõrdes.

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu 3.–6. juulini Tallinnas oli tervikuna vägevamast vägev elamus. Kahtlemata selle suve tippsündmus kõigile eestimaalastele. Loomulikult ka väljamüüdud üritus, pileteid kõigile huvilistele ei jagunudki.

Kuna laulu- ja tantsupeost on kõikjal juba palju räägitud, seda lõputult kajastatud, siis piirdub Kuulutaja siinkohal tagantjärgi vaid väikese pildigaleriiga.

Ülo Külm

