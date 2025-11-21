Virumaa taekwondo-sportlased osalesid taas rahvusvahelistel võistlustel
9. novembril esindasid spordiklubi ML Sport sportlased Ronja Aru ja Rihard Kullik Eestit Ateenas toimunud Euroopa laste taekwondo meistrivõistlustel, kus osalesid Euroopa parimad noored võitlejad.
Rihard tegi suurepärase esituse poisid -40kg kategoorias – ta alistas kaks vastast kindla ülekaaluga ning jõudis veerandfinaali, kus pidi tunnistama tugevast Kreeka sportlasest vastase paremust. Sama vastane võitles end lõpuks poodiumile, mis näitab Rihardi kõrget taset ja tihedat konkurentsi.
Ronja tüdrukute -33kg kategoorias andis samuti endast parima, kuid seekord jäi edasipääs napilt saavutamata. Kaotused õpetavad ja näitavad, millele edaspidi rohkem tähelepanu pöörata – ja just sellele me treeneritena nüüd keskendume.
Eesti lastekoondise koosseisus oli ka ShogenClub, kes osales nelja sportlasega. Nende seast säras David Masharal, kes võitis kolm vastast ja teenis suurepärase 3. koha, tuues Eesti lipu väärikalt poodiumile.
16. novembril osalesid aga Virumaa taekwondo-sportlased rahvusvahelisel turniiril Belgias ning saavutasid kamba peale kaks kuldmedalit (Arina Dukenejeva, Miliana Gross) ja kolm hõbemedalit (Lorette Paju, Daniil Šumilov, Oskar Kullik).
-26 kg kategoorias võitis Arina tublilt kaks vastast ja saavutas igati väljateenitud 1. koha. -28 kg tüdrukute seas alistas Miliana kolm vastast kindla ülekaaluga ning teenis kindlalt välja 1. koha. Lorette peale kaht enesekindlat võitu pidi finaalis aga kahjuks vastase paremust tunnistama ja saavutas tugeva 2. koha. Poistel oli vähe rohkem õnne. Daniil jõudis loosi tahtel otse finaali, kus tuli seekord vastase paremust tunnistada — tulemuseks tubli 2. koht. Oskar võitis oma avamatši selge ülekaaluga, kuid finaalis pani kogenud vastane oma taseme maksma. Oskarile väärikas 2. koht.
Päevakangelane oli sel korral Miliana, kes võitis enim vastaseid ja näitas vägevat tehnikat!
Täname korraldajaid kutse ja sõbraliku koostöö eest! Järgmise korrani! Treeneritena peame tunnistama, et planeeritud eesmärgid said täidetud. Jätkame treeningutega ning nõrkuste parandamise ja tugevuste lihvimisega.
Treenerid Ronald Smorodin ja Marko Levtšenko