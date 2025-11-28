Rakvere jÃµululaat pakub mitmekesist kaubavalikut ja positiivseid emotsioone
MÃ¶Ã¶dunud aastal kutsuti ellu Rakvere jÃµululaat, mis pÃ¤lvis suurt huvi ja kiidusÃµnu. Niisiis otsustasid korraldajad tÃ¤navugi asja kÃ¤sile vÃµtta. SÃ¼ndmuse eestvedaja Mihkel Kurg rÃ¤Ã¤kis nii ettevalmistuste poolest, seekordsest programmist kui jÃµululaada sÃ¼dantsoojendavast olemusest.
Silja Part, Liisi Kanna
Kuidas sÃ¼ndis mÃµte korraldada Rakveres jÃµululaata?
Looga tuleb alustada veidi kaugemalt. Hakkasime koos elukaaslase Kristiinaga mÃµned aastad tagasi kauplejatena laatasid kÃ¼lastama. Toodame hobi korras erinevate maitsetega tÅ¡illidÅ¾emme ja vajasime vÃ¤ljundit, et enda kaupa reklaamida ja realiseerida. Saime laatadelt erinevaid kogemusi ja nii see idee vaikselt idanema hakkas. Rakveres toimub traditsiooniline suvine linnapÃ¤evade laat, aga jÃµulude ajal ei ole seni midagi suuremat tehtud. MÃµtlesime koos, et vÃµiks Rakvere inimestele ja LÃ¤Ã¤ne-Virumaa kogukonnale pÃ¤ris oma suure jÃµululaada koju kÃ¤tte tuua â€“ korraldada laat, kus kohtuvad kohalikud ettevÃµtjad, kÃ¤sitÃ¶Ã¶lised, toidutegijad ja pered.
Mis inspireeris teid seda just eelmisel aastal esimest korda korraldama?
Eks kÃµhklusi oli ikka, tujud ja tunded kÃ¤isid pikalt Ã¼les-alla. PÃµhiline takistus teel oli ajalise ressursi nappus, sest uue pereliikme saabumine ja tÃ¶Ã¶kohustused vÃµtsid suure osa ajast Ã¤ra. Siiski sai lÃµpuks otsustatud, et teeme Ã¤ra. MÃ¤Ã¤ravaks sai mÃµte, et kui nÃ¼Ã¼d ei tee, siis on tulevikus veel raskem vÃµi Ã¤kki jÃµuab keegi ette.
Milline oli teie eesmÃ¤rk ja visioon esimese laada puhul?
EesmÃ¤rk oli luua hubane, hÃ¤sti korraldatud ja sisukas jÃµululaat, mis pakuks kÃ¼lastajatele kvaliteeti ning mÃ¼Ã¼jatele hÃ¤id tingimusi. Soovisime, et Ã¼ritus oleks rohkem kui lihtsalt turg â€“ pigem kogukondlik sÃ¼ndmus programmiga, mis tekitab jÃµulude eel pÃ¤ris emotsiooni.
Kuidas esimene Rakvere jÃµululaat mÃ¶Ã¶dus? Mis oli oodatust erinev?
Esimene laat mÃ¶Ã¶dus oodatust paremini. Ãœllatav oli nii suur huvi â€“ nii mÃ¼Ã¼jate kui kÃ¼lastajate seas. Positiivne Ãµhkkond ja pidev sagimine andsid kinnitust, et inimestel oli seda Ã¼ritust pÃ¤riselt vaja.
Kui suur oli kÃ¼lastajate ja mÃ¼Ã¼jate arv ning kui palju osalejaid selleks aastaks ootate?
Eelmisel aastal osales Ã¼le 80 mÃ¼Ã¼ja ning inimesi kÃ¤is lÃ¤bi (koos lastega) umbes kaks tuhat. Soov oleks kÃ¼lastajate arv tÃµsta 2500-ni ja kauplejate arv 100-ni.
Mis olid tagasisides korduvad mÃ¤rksÃµnad ja milliseid Ãµppetunde saite eelmisest aastast?
Kiideti korraldusliku poolt ja Rakvere spordikeskust. Laada kestvus oleks vÃµinud olla tunni vÃµrra lÃ¼hem, selle vea saime nÃ¼Ã¼d parandatud.
Mis on tÃ¤navusel laadal teistmoodi vÃµi uut?
KÃ¤esolevaks aastaks saime endale nimesponsori, kelleks on ELKE. Siinkohal suur tÃ¤nu nende Rakvere esinduse juhile Randel Lipule ja tema tiimile, kes oli valmis meiega kampa lÃ¶Ã¶ma. ELKE toob laadale oma masinapargi, lisaks panevad loosiauhinnaks vÃ¤lja tÃ¤iselektrilise Toyota BZ4X kasutusÃµiguse. Samuti laiendame kauplejate valikut ja avame mÃ¼Ã¼giks ka spordikeskuse galerii. Tummisem on ka meelelahutusprogramm.
Millised programminumbrid vÃµi esinemised plaanis on?
Ãœles astuvad Uudo Sepp Duo, Uhtna Mandoliiniorkester ja Ãœhe Ã•htu Trio. LaadapÃ¤eva juhib kÃµigile tuntud meelelahutaja ja muusik Kristjan Hirmo. Igal tunnil toimuvad vÃ¤iksemad loosid, kuhu on auhindu vÃ¤lja pannud kauplejad ise.
Kas on ka atraktsioone lastele vÃµi eriprogrammi peredele?
Jah. Batuudiala, nÃ¤omaalingud ning kohtumine jÃµuluvanaga.
Kui suur tiim seda Ã¼ritust korraldab
Peakorraldajaid on kaks, aga kokku on tiim kuskil 10 inimest, kes Ã¼hel vÃµi teisel moel aitavad sÃ¼ndmuse Ã¤ra korraldada.
Mis on jÃµululaada korraldamise juures kÃµige keerulisem ja kui palju aega ettevalmistused Ã¼ldiselt vÃµtavad?
Ãœhte konkreetset asja ei oskagi vÃ¤lja tuua. Pigem on vÃ¤ljakutseks eelnevate kogemuste puudumine, mistÃµttu vajavad paljud asjad rohkem eeltÃ¶Ã¶d.
Ettevalmistused kÃ¤esoleva aasta laadaks algasid kohe jÃ¤rgmisel pÃ¤eval peale eelmise aasta laata. Suurem tÃ¶Ã¶ kÃ¤ib siiski augustist detsembrini â€“ mÃ¼Ã¼jate registreerimine, programmi koostamine ja ruumide planeerimine.
Kas sellelaadsete Ã¼rituste korraldamine Rakveres on lihtne vÃµi tuleb millegagi eriliselt arvestada?
Suures plaanis on kÃµik hÃ¤sti. Rakveres on vÃ¤ga head tingimused ja tegu on kompaktse linnaga, kus elavad vÃ¤ga toredad inimesed.
Kuidas on kohalikud ettevÃµtjad, kÃ¤sitÃ¶Ã¶lised ja kogukond laadaga kaasa tulnud?
VÃ¤ga aktiivselt. Huvilisi on olnud palju, eelmise aasta sÃ¼ndmus tÃµi palju head tagasisidet. JÃµudumÃ¶Ã¶da teeme seekord ka rohkem reklaami, et inimesteni jÃµuda.
Mis rolli mÃ¤ngib niisugune laat Rakvere linna jaoks laiemalt?
Laada roll on suur â€“ see elavdab kohalikku ettevÃµtlust, toob inimesi linnakeskusesse ja tÃµstab piirkonna nÃ¤htavust. Samuti tugevdab see kogukonnatunnet ja loob jÃµuluaega positiivset energiat.
Mis on teie jaoks jÃµululaada korraldamise juures kÃµige sÃ¼dantsoojendavam?
KÃµige liigutavam on nÃ¤ha inimeste rÃµÃµmu â€“ laste sÃ¤ravaid silmi, mÃ¼Ã¼jate tÃ¤nulikkust ja kogukonna Ã¼htset jÃµulumeeleolu. Kui nÃ¤eme, et Ã¼ritus loob pÃ¤riselt head, on see kÃµik pingutust vÃ¤Ã¤rt.
Millist hetke eelmisest aastast kÃµige paremini mÃ¤letate?
Eredaim hetk oli see, kui Ã¼hed armsad vanaprouad soovisid juba 45 minutit enne laada ametlikku avamist ostlema tulla.
Milline oleks teie ideaalne jÃµululaat?
Ideaalne laat on selline, kus kÃµigil â€“ mÃ¼Ã¼jatel, peredel, lastel ja noortel â€“ on tegevust, ruumi ja head emotsiooni. Koht, kus tuntakse, et jÃµulud on pÃ¤riselt kohal.
Kas Rakvere jÃµululaadast vÃµiks kujuneda pikaajaline traditsioon?
Jah, kindlasti. Selle poole me liigume. Huvi ja emotsioonid nÃ¤itavad, et Rakverel on oma jÃµululaata vaja ja see vÃµiks kasvada aasta-aastalt.
Kuidas nÃ¤ete sÃ¼ndmust viie aasta pÃ¤rast?
Viie aasta pÃ¤rast nÃ¤eme laata veelgi suuremana, professionaalsema korraldusega, laialdasema tootevaliku ja mitmekÃ¼lgsema programmiga. Soovime, et sellest saaks kogu LÃ¤Ã¤ne-Virumaa Ã¼ks olulisemaid talviseid sÃ¼ndmusi.