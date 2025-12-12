Rakvere Open 2025 â€” Virumaa sportlaste vÃ¤gev tulemus
1. detsembril toimus Rakveres traditsiooniline taekwondo turniir Rakvere Open 2025, kus sportlased said vÃµistelda nii sparringus (kyorugi) kui ka kompleksharjutustes (poomsae). Ãœrituse korraldasime oma klubi tegusa ja pÃ¼hendunud meeskonnaga. Heameel on tÃµdeda, et kohal olid peaaegu kÃµik Eesti taekwondo klubid â€” selge mÃ¤rk olÃ¼mpia taekwondo tugevast arengust ja kasvavast huvist Eestis. Meil on veel hea tÃµdeda, et kogu turniir toimus Gen3 sÃ¼steemil, mis nÃ¤itab samuti, et peame sammu Ã¼lemaailmse taekwondo arenguga.
TÃ¤name Eesti Taekwondo peakohtunikku Vladislavi ja tema meeskonda professionaalse suhtumise ja hea hea tÃ¶Ã¶ eest. TÃ¤name vÃ¤gevat Rakvere linna ja Rakvere Spordikeskuse meeskonda tugeva toe, professionaalse lÃ¤henemise ning panuse eest Ã¼rituse korraldamisel ja spordi arendamisel. Grossi Toidukaubad â€“ teie siiras panus taekwondo arengusse Virumaal on suur ja mÃ¤rkimisvÃ¤Ã¤rne. TÃ¤name teid sÃ¼damest!
Virumaa sportlaste tulemused
1. koht: Kristofer Kurrik, Rihard Kullik, Miliana Gross, Ramon Morris Aru, Ronja Aru, Anna Chornokon, Arina Dukenejeva, Karl Matthias Filippov, Keitling KÃ¼ngas, Samantha Muuli
2. koht: Mirtel Mirabel Allik, Oskar Kullik, Romet Markus Maask, Zakhar Matselyukh, Angelina Samuilova, Markus Sermand, Sebastian VahtramÃ¤e, Karl Naarits, Eilin Naarits, Isabel Parovart, Rasmus Roos
3. koht: Mari-Liis Saar, Daniil Shumilov, Elisabeth TÃµnisson, Marta Tuur, Anthony Uueni, Kenert Valdmann, Marcus Paas
Poomsae tÃ¼drukute uhked medalid
Meie tublid poomsae sportlased tÃµid koju ka kaunid medalid. Suur tunnustus: Sophia Elizabeth Kukk, Miliana Gross, Keitling KÃ¼ngas, Eilin Naarits, Marta Tuur, Samantha Muuli, Mirtel Mirabel Allik ja Isabel Parovart.
Spordiklubi ML Sport treenerid