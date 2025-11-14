Rakvere teatris algasid lavastuse „Kramer Krameri vastu“ proovid
Avery Cormani romaan „Kramer Krameri vastu“ on maailmas tuntust kogunud eelkõige filmina, noppides 1979. aastal 5 Oscarit. Lavastus jõuab esmakordselt Eesti publiku ette Rakvere teatri suures majas jaanuaris 2026.
Lugu jutustab töönarkomaanist pereisast, kes ei tea lapsekasvatamisest midagi. Kui tema naine ootamatult kodust lahkub, jääb mees oma lapsega kahekesi ja on sunnitud üksikvanemana hakkama saama. Ajapikku kujuneb lapsest mehele kogu maailm. Ühel päeval ilmub aga naine taas välja, et hooldusõigust kohtu kaudu endale nõuda.
„70ndatel oli Kramerite lugu väärtusi raputav, sest mees jääb lapsega üksi ja õpib olema isa – toona oli ju tegemist revolutsioonilise muinasjutuga. Tänaseks oleme pikalt sellel revolutsioonirajal jalutanud ning pinnale ulbib soošokkide asemel küsimus, mida märkan nii enda kui teiste isades ja emades – kuidas olla hea/efektiivne/eeskujulik/väestav/inspireeriv lapsevanem? Kuidas olla hea lapsevanem olukorras, kus ma oma partneriga läbi ei saa, kui me elame lahus? Või olukorras, kus ma tean, et lapsel oleks minuga parem, aga hooldusõigus on teise käes?“ jagas lavastaja Mart Piirimees.
Osades astuvad üles Silja Miks, Märten Matsu, Peeter Rästas, Eduard Salmistu, Imre Õunapuu, Laura Niils ja külalistena Mia-Martha Karon või Vanessa Vaimets. Tõlkija Lauri Saaber, kunstnik Virje Pärtin, liikumisjuht Becca Green.
