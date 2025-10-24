RMK sai valmis Saatse saapa ümbersõidutee laiendamise
Saatse saapast ümbersõit metsateede kaudu on nüüd varasemast ohutum ja mugavam, sest riigimetsa majandamise keskuse kruusateede laiendamine sai valmis.
Vaid loetud päevadega tegi RMK teekatte laiemaks teeservades olevate nõvade arvelt, puid maha võtmata. Töödeks kulus ligi 75 autokoormat ehk 2300 tonni killustikku ja kruusa.
„Saatse saapa ümbersõidu tee laiendamine ja korrastamine on taaskordne näide erinevate riigiasutuste heast koostööst. Mul on hea meel, et RMK sai siin appi tulla. Leidsime lahenduse, kuidas julgeolekuohu tõttu kohalike inimeste liikumistingimusi kiiresti parandada. Laiendasime RMK metsateid ohutuse nimel kõigis võimalikes kohtades või rajasime möödasõidukohti,“ selgitas RMK juhatuse esimees Mikk Marran.
„Tööde ajaks me metsateid liiklusele ei sulgenud ning arvestasime ühistranspordi graafikutega. Tunnustan kõiki kohalikke, kes olid mõistvad, et töödest saadav kasu kaalub ajutise ebamugavuse üle,“ lisas Marran.
Kuigi teelaiendustööd masinatega on lõppenud, on transpordiametil plaanis veel paigaldada täiendavaid ohutusmärke, sest liiklustihedus on varasemast kindlasti suurem.
Vajadus metsateede kaudu ümbersõiduks tekkis, kui politsei- ja piirivalveamet otsustas 10. oktoobri õhtul julgeolekuohu tõttu sulgeda Saatse saapa läbisõiduks. 16. oktoobril teatas valitsus, et teelõik jääbki suletuks.
Kuulutaja