Augustis saab loodust kogeda teisiti – RMK viib erilistele retkedele
Augustis tähistab RMK taas Eesti looduse päeva ja viib huvilisi traditsiooni kohaselt retkedele, mis tutvustavad Eestimaa erilisi paiku ja looduskaitsetöid.
Eesti looduse päeva retkedega märgitakse Eesti looduskaitse sünnipäeva, mis on seotud 14. augustiga 1910. aastal – just siis loodi Vaika linnusaartel Baltimaade esimene kaitseala. Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) eestvedamisel on Eesti looduse päeva tähistatud juba aastaid ning sellest on kujunenud traditsioon, mis toob inimesed loodusesse ja eelkõige sellistesse kohtadesse, kuhu niisama ei satu.
Nagu varasematel aastatel, on ka tänavuste retkede keskmes RMK kaks olulist tegevussuunda: looduskaitse ja loodusteadlikkuse kasvatamine. Retkejuhtideks on RMK looduskaitse ja külastuskorralduse valdkonna töötajad, kes annavad osalejatele võimaluse näha loodust asjatundja pilgu läbi. RMK jaoks tähendab looduse hoidmine ka seda, et igaühel Eestis oleks võimalus elada elusamat elu – olla loodusega kontaktis, avastada Eestimaa eri paiku ning mõista paremini, miks ja kuidas meie loodust hoida.
Kõik retked toimuvad väikestes gruppides, mis loob hea võimaluse vahetuks suhtluseks RMK spetsialistidega – just see muudab Eesti looduse päeva retked igal aastal eriliseks. Kohtade arv on piiratud ja mõned retked on juba täis.
Näiteks saab matkata Raadi niitudele vaatama seal kasvavaid taimeharuldusi, tutvuda Saesaare paisjärve ajalooga ning kogeda õhtuhämaruses Pähni looduskaitseala ja varahommikust Tolkuse raba.
Lisaks juba tuttavatele lemmikutele pakub tänavune programm ka uusi marsruute. Esimest korda toimub talguretk Tõstamaa jõe ääres, kus retkelised saavad koos RMK veeökoloogidega tutvuda jõe elustikuga ning anda ise oma panuse looduse heaks, korjates jõest ja kallastelt prügi. Hiiumaal toimub matk Armijõe äärde, et arutada jõgede sirgendamise mõju ja võimalikke taastamislahendusi ning Raplamaal Jalase–Sõbessoo alale, kus tutvustatakse soo taastamist ja selle tulemusi.
RMK tegeleb juba aastaid ka kaitsealuste või ohustatud kalaliikide kasvatamisega, Eesti looduse päeva puhul saab minna väikesele ekskursioonile RMK Põlula kalakasvatuskeskusesse. Räägitakse kalakasvatuskeskuse tööst ja sellest, mida on vaja teha, et marjaterast saaks lõpuks elujõuline noorkala, kes jätkab oma elu juba vabas looduses. Külastajad saavad näha erinevas suuruses ja vanuses kalu, kalakasvatuskeskuse ruume, välibasseine ning varustust.
Kokku toimub Eesti looduse päeva tähistamiseks 14.–21. augustini 14 retke, mida jagub nii saartele kui ka mandrile ning nii varahommikusse kui ka hilisõhtusse.
Retkede nimekiri koos kirjelduste, vajaliku varustuse ja registreerimisinfoga on leitav RMK veebilehel.