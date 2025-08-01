Maapiirkonnad saavad ettevõtluskeskkonna arendamiseks 15 miljonit eurot
Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse, millega kehtestatakse kaks toetusmeedet ettevõtluskeskkonna arendamiseks maapiirkonnas: kohaliku ettevõtlustaristu toetus ning ettevõtlushuubide toetus.
Minister ütles allkirjastamisel, et toetusmeetmed aitavad kaasa ettevõtluse jätkusuutlikule arengule kõikjal Eestis. „Investeeringuid suunatakse nii ettevõtete jaoks olulise kohaliku taristu parendamisse kui ka ettevõtjasõbraliku ökosüsteemi, sealhulgas ettevõtjate vahelist koostööd soodustava taristu ehk ettevõtlushuubide arendamisse. Koos tegutsemine loob head eeldused ettevõtete arenguks, innovatsiooniks ja konkurentsivõime kasvuks. Konkurentsivõimeliste ja innovaatiliste ettevõtete lisandumine omakorda toob maapiirkondadesse vajalikud töökohad, tagades nii ühtlasema majandusarengu ja rahvastiku paiknemise üle Eesti,“ lausus Terras.
Kohaliku ettevõtlustaristu toetusega soovib ministeerium suurendada maapiirkonnas tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet, et uusi atraktiivseid töökohti tekiks juurde ka väljaspool suuremaid linnu. Meetmega toetatakse ettevõtteid kohaliku side-, interneti-, elektri-, gaasi-, soojusenergia-, vee- ja kanalisatsioonitaristu ehitamisel ning rekonstrueerimisel või juba olemasoleva taristuga liitumisel. Toetuse suurus ühe taotleja kohta on 40 000 kuni 800 000 eurot. Kohaliku ettevõtlustaristu toetuse eelarve kokku on 10 miljonit eurot.
Ettevõtlushuubide toetus on ette nähtud muu hulgas koostöötamiskeskuste, ettevõtlusinkubaatorite ja innovatsioonikeskuste käivitamiseks väljaspool suuremaid linnu. Toetatakse ettevõtlushuubide jaoks vajaliku vara soetamist, ehitamist ja renoveerimist. Toetuse suurus ühe projekti kohta on 80 000 kuni 800 000 eurot. Ettevõtlushuubide toetuse eelarve on kokku 5 miljonit eurot.
Kohaliku ettevõtlustaristu toetust võivad taotleda äriühingud, ettevõtlushuubide toetust lisaks veel mittetulundusühingud, sihtasutused ja valitsusasutusele alluvad riigiasutused. Toetusi saab kasutada investeeringuteks maalises või väikelinnalises asustuspiirkonnas väljaspool Tallinna ja sellega piirnevaid Harku, Jõelähtme, Kiili, Rae, Saku, Saue ning Viimsi omavalitsusi. Projektide ettevalmistamiseks on aega pool aastat. Toetuse taotlused tuleb esitada PRIA-le 2026. aasta jaanuaris. Taotlusvooru täpne aeg, abimaterjalid ja info toetuse tingimuste kohta avaldatakse PRIA veebilehel esimesel võimalusel.
Toetust kaasrahastatakse Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondist (EAFRD) ning seda makstakse välja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 alusel.
